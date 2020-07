Een wielrenner is woensdagochtend rond 9.20 uur in de Stevenshof in Leiden zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een auto.

De man is om onverklaarbare reden van het fietspad op de rijbaan van de Dobbedreef terechtgekomen. Daar werd hij geschept door een aankomende auto.

De man is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.