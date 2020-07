Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag negen jaar cel en tbs geëist tegen Sean M. (22). Hij wordt verdacht van het stichten van een woningbrand in Hillegom in januari vorig jaar, waarbij de Leidse promovendus Maolin Zhang om het leven kwam. Dat meldt Omroep West.

Het opleggen van tbs met dwangverpleging werd geadviseerd door de psycholoog die M. onderzocht. Volgens hem is de kans op herhaling namelijk "heel groot". Hij zegt dat de verdachte soms niet kan omgaan met spanning en dan brand gaat stichten.

Justitie houdt M. verantwoordelijk voor meerdere branden. Hij zou in juli 2017 ook brand hebben gesticht in zijn toenmalige woning aan de Vinkenlaan in Hillegom en hij wordt tevens aangeklaagd voor een brand in een schuur in de Oude Weerlaan in Hillegom in februari 2015, toen hij nog minderjarig was.

Bij de brand aan de Stationsweg in Hillegom werden drie woningen volledig verwoest en kwam Maolin Zhang, een Chinese astronomiestudent, op 27-jarige leeftijd om het leven. Een van de bewoners werd wakker van de brand en wist de buren die nog lagen te slapen op tijd te waarschuwen. Ze konden ontkomen via de dakgoot, maar student Zhang kon niet meer ontsnappen. Hij kon niet door de deur naar buiten en het raam ging niet open.