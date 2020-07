Fred van Trigt is voorgedragen als nieuwe burgemeester van Zoeterwoude. Van de negentien mannen en zeven vrouwen die solliciteerden, vinden de leden van de gemeenteraad Van Trigt het meest geschikt voor de functie.

"Zoeterwoude is een hele mooie gemeente om te wonen, werken en recreëren. Veel gemeenschapszin. Ik ga me daar thuis voelen", aldus Van Trigt in een eerste reactie. Hij is momenteel wethouder in Hillegom.

Na een zoektocht van enkele maanden kwam de Zoeterwoudse raad maandagavond om 20.00 uur bijeen voor een besloten vergadering waarin de voorgedragen kandidaten uitvoerig werden besproken.

Na ongeveer een uur volgde een openbare raadsvergadering waarin de voorzitter van de vertrouwenscommissie, Arjan Bakx, de naam van de vermoedelijke opvolger van burgemeester Liesbeth Bloemen bekendmaakte.

Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland, die Van Trigt voor benoeming zal voordragen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gaf bij de start van de opvolgingsprocedure al aan dat de benoeming in principe voor één termijn van zes jaar geldt.

Naar verwachting volgt Van Trigt Bloemen per 7 oktober op.