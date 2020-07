De politie doet maandagmiddag onderzoek in een bedrijfsloods aan de Kiljanlaan in Leiden nadat daar een lichaam werd gevonden. Ook het Team Explosieven Verkenning is ter plaatse.

De politie doet nog geen uitspraken over wat er zich heeft afgespeeld in het pand. Ook is niet bekend of de persoon door een misdrijf om het leven is gekomen.