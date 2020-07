Er is een toename in het aantal meldingen van scooter- en brommerdiefstal in Leiden-Noord, Leiderdorp en Oegstgeest. In totaal zijn er dit jaar al 44 aangiften gedaan, tegenover 33 meldingen in heel 2019.

In Leiderdorp zijn de meeste diefstallen gemeld; tot nu toe zijn dat er negentien. Vooral de scooters van Vespa worden vaak gestolen.

De politie is alert op verdachte situaties en adviseert eigenaren van scooters en bromfietsen deze goed op slot te toen en vast te zetten aan een paal of boom. Volgens de politie is het stuurslot niet voldoende.

Ook bij het stallen van de bromfiets of scooter in de schuur adviseert de politie de voertuigen goed op slot te zetten.