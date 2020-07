De collectie van Museum de Bommelzolder in Zoeterwoude over het werk van Marten Toonders' Ollie B. Bommel verhuist naar het nog te realiseren kasteel Bommelstein op een nieuw attractiepark bij het Gelderse Groenlo.

De collectie krijgt in attractiepark Bommelwereld bij Groenlo een eigen plek. Het attractiepark is een idee van Edwin Bomers. Hij wilde een park bouwen waarbij ook culturele aspecten aanwezig zouden zijn. De bedoeling is dat de collectie van het museum in Zoeterwoude over stripfiguur Ollie B. Bommel ook een plaats krijgt in het park.

"De besprekingen verlopen voortvarend en alle inzet is erop gericht om de verplaatsing van de Bommelzolder naar het nieuwe park zo soepel mogelijk te laten verlopen", zegt beheerder Pim Oosterheert.

Oosterheert blijft voorlopig werken aan de collectie in Zoeterwoude. Onlangs is de bestaande collectie uitgebreid met een verzameling van een verzamelaar uit Capelle aan den IJssel. "Daarbij zitten onder andere de beeldjes van de kunstenaar Onkenhout die in het miniatuurstadje Rommeldam bij Oisterwijk hebben gestaan", vertelt Oosterheert.

De 177 verhalen die Marten Toonder over de avonturen van heer Bommel en Tom Poes schreef behoren tot het Nederlands cultureel erfgoed.