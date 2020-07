Een traumahelikopter is vrijdagavond geland op het fietspad van de Roomburgerweg in Leiden vanwege een melding van een onwel geworden kind.

Het Mobiel Medische Team (MMT) was opgeroepen nadat er in een huis aan de Kanaalweg een kind onwel was geworden.

Het is niet bekend of het kind na onderzoek is overgebracht naar het ziekenhuis.

Vanwege het drukke verkeer op de Kanaalweg, besloot het MMT om aan de overkant van het water, aan de Roomburgerweg, te landen.