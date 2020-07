De Taptoe in Leiden zal dit jaar digitaal plaatsvinden door de coronamaatregelen. Alle Leidse verenigingen worden uitgenodigd om zichzelf te presenteren in een filmpje.

De 3 October Vereeniging heeft een een digitaal alternatief voor de Taptoe in Leiden bedacht vanwege de coronamaatregelen. In een filmpje kunnen de Leidse verenigingen laten zien wat ze gemist hebben in de afgelopen coronaperiode.

De organisatie benadrukt dat deelname aan de virtuele Taptoe een eenmalige gebeurtenis is en dat de digitale Taptoe bewaard zal blijven in de Leidse archieven.

De virtuele Taptoe zal, volgens traditie, plaatsvinden op de vooravond van de viering en herdenking van het Leidens Ontzet.