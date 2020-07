De politie heeft vrijdag twee fietsendieven aangehouden in Leiderdorp.

Een man uit Leiderdorp zag bij de Houtkamp een jongen op de gestolen fiets van zijn dochter zitten en belde de politie. De agenten spraken de jongen en een vriend van hem aan, waarop de jongen verklaarde dat het zijn eigen fiets was.

Omdat de melder de fiets zeer nauwkeurig kon omschrijven, werd de jongen aangehouden wegens fietsendiefstal. De melder herkende ook de fiets die de andere jongen bij zich had. Dit was de fiets van zijn buurman die ook gestolen was. De buurman kon ook een goede omschrijving van zijn fiets geven, waarop ook de tweede jongen werd aangehouden.

De daders zijn een twintigjarige man uit Den Haag en een zeventienjarige jongen uit Oud Ade. Ze zijn ingesloten voor verhoor.