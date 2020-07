Volgens de Leidse burgemeester Henri Lenferink is er dit jaar geen ruimte om extra evenementen te organiseren in de regio. Met de burgemeesters uit omliggende kernen is afgesproken dat er alleen vergunningen worden verleend voor evenementen die al voor de uitbraak van corona gepland stonden.

Met de maatregel wil Lenferink voorkomen dat de hulpdiensten overbelast raken. Kleinere evenementen die geen inzet van de diensten nodig hebben, maken wel kans op een vergunning.

Sinds 1 juli zijn evenementen in Nederland weer toegestaan, mits er rekening wordt gehouden met de geldende coronamaatregelen.

Met de regionale afspraak lijkt het plan van de baan om de Leiden Marathon in november in te halen. Een woordvoerder van de gemeente wilde daar niet specifiek op ingaan, maar bevestigt nogmaals dat extra evenementen alleen zonder inzet van hulpdiensten kunnen plaatsvinden.

Veel evenementen in Leidse regio al afgelast

Veel evenementen in de Leidse regio werden vrij snel na de afkondiging van een verbod op evenementen definitief afgelast. Het gaat onder meer om de Lakenfeesten, Werfpop en diverse avondvierdaagsen.

De Singelloop Leiden probeerde eerst nog een moment te vinden in september, maar zegde het hardloopfeest later toch af. De viering van 3 oktober stond al op de evenementenkalender en kan dus doorgaan, maar wordt wel flink aangepast aan de geldende maatregelen.