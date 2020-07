De gemeente Voorschoten heeft maandag een pand aan de Leidseweg voor zes maanden gesloten. In het pand werd eind april een drugslab aangetroffen.

De politie kwam het lab op het spoor nadat uit de woonwijk klachten binnenkwamen over een penetrante chemische lucht.

Met het sluiten van de woning wil burgemeester Charlie Aptroot een krachtig signaal afgeven. "In Voorschoten maken we korte metten met drugscriminelen."

Een arrestatieteam viel eind april het pand binnen. Daarbij werd 44-jarige inwoner van Voorschoten gearresteerd.

De Wet Damocles biedt de burgemeester de mogelijkheid woningen of voor het publiek toegankelijke inrichtingen te sluiten wanneer daar sprake is van drugshandel of productie van drugs. Het sluiten van een pand van langere tijd heeft als doel om de locatie minder aantrekkelijk te maken voor criminaliteit en de productie, verwerking, opslag van en handel van drugs tegen te gaan.