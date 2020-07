Voormalig VVD-fractielid en -voorzitter Vincent Janssen is opnieuw gevraagd als informateur bij het formeren van een nieuwe coalitie in Oegstgeest. Janssen vervulde dezelfde functie ook al bij formatie van de donderdag beëindigde coalitie van Progressief Oegstgeest (PrO), VVD en CDA.

PrO maakte een einde aan de samenwerking omdat de partij naar eigen zeggen geen vertrouwen meer heeft in voormalig coalitiegenoot VVD. VVD stemde 25 juni op het laatste moment tegen de plannen voor kasteel Endegeest.

Volgens fractievoorzitter Sven Spaargaren van VVD Oegstgeest was het echter niet zijn fractie die het vertrouwen beschaamde. Spaargaren stelt dat juist de opgestapte wethouder Peter Glasbeek van PrO punten opnam in de overeenkomst met ontwikkelaar Oudendal voor het Landgoed Endegeest die haaks staan op wat besproken was.

Het is nu aan Janssen om met de partijen om tafel te gaan en binnen afzienbare tijd een nieuwe coalitie bij elkaar te brengen in Oegstgeest.