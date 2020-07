Twee verdachten van drugshandel met Polen zijn dinsdag aangehouden in Leiden. In een gezamenlijke actie met de Poolse justitie zijn de afgelopen dagen meerdere aanhoudingen verricht wegens betrokkenheid bij grootschalige drugshandel, meldt het Openbaar Ministerie.

In Leiden werd dinsdag een 44-jarige man aangehouden, een 68-jarige man meldde zichzelf later die dag. Donderdag zijn zij voorgeleid aan de rechter-commissaris. In Polen zijn nog zes mensen aangehouden die ervan worden verdacht langere tijd grondstoffen voor drugs te hebben geleverd.

De hoofdverdachten in Polen, een 50-jarige Leidenaar en zijn 33-jarige Poolse vriendin, zijn dinsdag in Polen aangehouden. Ook enkele medeverdachten waaronder chauffeurs zijn aangehouden. De vijftigjarige man wordt verdacht van het leveren van grondstoffen voor drugs aan verschillende Nederlandse drugsproducenten.

De aanhoudingen werden gedaan na onderzoek van ruim een jaar dat volgde op een tip van de Poolse politie. Hieruit bleek dat een criminele groep zich vermoedelijk bezighoudt met transport van grondstoffen voor drugs uit Polen. In Nederland worden de stoffen omgezet in synthetische drugs, voornamelijk xtc en amfetamine. Door het volgen van een levering uit Polen kwamen de dinsdag aangehouden verdachten in Nederland bij de politie in beeld.

Tijdens onderzoek in een pand aan de Rooseveltstraat in Leiden werd dinsdag een ruimte aangetroffen waar de verdovende middelen vermoedelijk zijn bewerkt. Het onderzoek leverde het afgelopen jaar al meerdere inbeslagnames op.

Via onder meer Europol en Eurojust is er tijdens het onderzoek op meerdere momenten samengewerkt met de Poolse autoriteiten. De actie van afgelopen dinsdag is ook afgestemd met de Poolse autoriteiten.

Meer aanhoudingen worden volgens het OM niet uitgesloten.