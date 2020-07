Progressief Oegstgeest (PrO) stapt uit de coalitie met VVD en CDA. Dat heeft de partij donderdag in de gemeenteraad laten weten. In een verklaring meldt fractievoorzitter Melanie van Driel dat het vertrouwen in de VVD te veel is beschadigd.

"Het besluit tot beëindiging van de samenwerking nemen wij niet lichtzinnig. Bestuurlijke verantwoordelijkheid gaan wij niet uit de weg, maar het vertrouwen dat essentieel is voor een goede samenwerking in deze constellatie is er niet meer", zei fractievoorzitter Van Driel in de Oegstgeester gemeenteraad.

VVD stemde 25 juni op het laatste moment tegen de plannen voor kasteel Endegeest. Dit heeft het vertrouwen in de samenwerking tussen de partijen erg beschadigd.

Fractievoorzitter Sven Spaargaren van de VVD Oegstgeest betreurt het opstappen van PrO. Hij toonde begrip en zei het besluit te respecteren. Volgens de VVD'er was het echter niet zijn fractie die het vertrouwen beschaamde. Spaargaren stelt dat juist de opgestapte wethouder Peter Glasbeek van PrO punten opnam in de overeenkomst met ontwikkelaar Oudendal voor het Landgoed Endegeest die haaks staan op wat besproken was.