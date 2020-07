Twee van de drie islamitische gebedshuizen in Leiden blijven ondanks de versoepelingen van de coronamaatregelen nog enige tijd gesloten.

"Wij zijn van mening dat het verstandig is om de situatie te laten zoals deze nu is", schrijven de besturen van de twee Marokkaanse moskeeën Imam Malik en Al Hijra (Ter Haarkade) donderdag in een gezamenlijke verklaring.

"Het is allemaal voor de zekerheid", zegt secretaris Rachid Oucharia van het islamitisch centrum Imam Malik in Leiden Noord. "Het handhaven van de voorwaarden waaronder de veiligheid voor onze bezoekers is gewaarborgd, is in praktijk lastig."

De Turkse moskee aan de Curaçaostraat volgt een eigen koers. Het gebedscentrum bij het Kooiplein opende woensdag weer de deuren.

Het vrijdaggebed is alleen toegankelijk voor de mannelijke bezoekers. Het dragen van een mondkapje is verplicht, evenals het houden van 1,5 meter afstand. Mensen die ziek zijn, moeten thuisblijven.