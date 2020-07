De gemeente Leiden is begonnen met het plaatsen van watertappunten in de stad. Vorige week werd er een geplaatst in het Huigpark, maandag is het de beurt aan de Haarlemmerstraat.

GroenLinks-raadslid Walter van Peijpe diende vorig jaar een voorstel in om het budget van 10.000 euro, dat beschikbaar was voor één historisch watertappunt in het centrum, in te zetten voor meerdere moderne en goedkopere tappunten. Dat voorstel werd door de raad gesteund.

Vorig jaar zouden de eerste twee tappunten geplaatst worden, maar die deadline werd niet gehaald.

In 2013 werden er door de gemeente in samenwerking met Dunea al een aantal watertappunten geplaatst, maar die staan vooral in de buitengebieden, zoals in polderpark Cronesteyn en bij de kinderboerderij in de Merenwijk.