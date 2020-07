Een jongen is dinsdag gewond geraakt tijdens een steekincident bij VMBO Boerhaavelaan aan de Vijf Meilaan in Leiden. Hij werd in zijn been gestoken door een andere jongen.

Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd, waar hij is behandeld aan zijn verwondingen.

De verdachte meldde zich even later zelf op het politiebureau. De politie maakte niet bekend hoe oud de jongens zijn en wat de relatie tussen hen beiden is.