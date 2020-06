Basisschool Het Avontuur in Zoeterwoude wil twee noodlokalen plaatsen om de groei van de school te kunnen opvangen. Dat blijkt dinsdag uit de gepresenteerde plannen van de onderwijsinstelling.

De tijdelijke lesruimte moet op het trapveldje naast de school komen. Als de gemeenteraad instemt, worden de lokalen eind dit jaar geplaatst.

De school bevindt zich in het gebouw De Buitenplaats aan Het Veldboeket, waarin onder andere ook de bibliotheek en de kinderopvang zijn gehuisvest. In eerste instantie werd gekeken of het herindelen van De Buitenplaats een oplossing was, maar dit bleek onvoldoende ruimte op te leveren.

Volgens de werkgroep van de gemeente en de school bleek het voetbalveldje naast de school de beste optie voor noodlokalen van de onderzochte locaties. Toekomstige leerlingen die in het bijgebouw les krijgen, kunnen dan makkelijk gebruik blijven maken van de voorzieningen die de school al in De Buitenplaats heeft. Daarnaast is de ondergrond het meest geschikt voor de bouw van de dependance.

In het voorjaar van 2021 wordt een nieuw trapveldje aangelegd op zo'n 125 meter van het huidige veld.