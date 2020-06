Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) adviseren landelijke en regionale beleidsmakers om verpleeghuizen hun eigen bezoekersregeling te laten bepalen. Deze en andere aanbevelingen worden gedaan op basis van onderzoek dat de beide ziekenhuizen lieten doen binnen de academische werkplaatsen ouderenzorg.

Het onderzoek werd gedaan door Wilco Achterberg van het LUMC en Sytse Zuidema van het UMCG. Ze verzamelden en analyseerden notulen van crisisteams in verpleeghuizen. VWS werd over deze analyses ingelicht, zodat het ministerie op de hoogte was van wat er speelt bij personeel in verzorgingshuizen.

Daarnaast deden de onderzoekers aanbevelingen voor een eventuele tweede golf met coronabesmettingen. Daarvoor hielden ze paneldiscussies met leden van crisisteams. Hieruit kwam naar voren dat een totaal bezoekersverbod voor veel verzorgingshuizen lastig bleek. Daarnaast was niet elke regio even hard getroffen door het virus, maar gold er wel een landelijke bezoekersregeling. Het zou dus volgens de onderzoekers beter zijn om verpleeghuizen de ruimte te geven hun eigen bezoekersregeling te bepalen.

'Zorgpersoneel verpleeghuizen is overbelast'

Verder raadden de onderzoekers aan om een vast zorgteam op een corona-afdeling te laten werken. "Hierdoor kunnen besmette cliënten effectief worden geïsoleerd en neemt het risico op verspreiding in de rest van het verpleeghuis af", aldus Achterberg.

Tot slot concluderen Achterberg en Zuidema dat zorgpersoneel in verpleeghuizen overbelast is. "Zij hebben het heel zwaar gehad. Bijna de helft van alle doden is in verpleeghuizen gevallen. Medewerkers hebben meer diensten gedraaid en we zien dat nu pas het ziekteverzuim toeneemt. Ook is er een vrees dat het weer mis kan gaan", aldus Zuidema.

Achterberg en Zuidema gaan tot het einde van het jaar door met hun onderzoek. "Alleen zo kunnen we vooruit leren", zegt Achterberg.