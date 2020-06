De nieuwe Loviumbrug is maandagochtend geplaatst bij de Zijlpoort in Leiden. Het is de laatste van de vijf bruggen die door de gemeente worden geplaatst om de parken langs de singels in de binnenstad met elkaar te verbinden, waarmee de zogeheten Singelparkroute nu officieel voltooid is.

Maandagochtend werd de Loviumbrug door een hijskraan op zijn plek bij de Zijlpoort gehesen. Daarmee zijn alle bruggen geplaatst en is het project omtrent het Singelpark voltooid.

Het idee achter het Singelpark is om alle parken langs de singels in de Leidse binnenstad met elkaar te verbinden zodat het langste stadspark ter wereld ontstaat. De route was daarnaast de oorspronkelijke verdedigingslinie van de stad in de zeventiende eeuw.

De Loviumbrug is voorlopig nog niet open. Het rondje van 7 kilometer langs de Leidse singels is pas vanaf half augustus echt te lopen.