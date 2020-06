De internationale atletiekwedstrijd Gouden Spike heeft haar 49e editie verplaatst naar zaterdag 19 september in verband met het coronavirus. Naar verwachting zullen er geen toeschouwers worden toegelaten bij atletiekvereniging Leiden Atletiek.

De organisatie is nog in overleg met de gemeente over het verstrekken van een vergunning voor het evenement, maar is positief gestemd. "Na de laatste versoepelingen van de coronamaatregelen rekenen we erop dat de wedstrijd mogelijk is. De gemeente en de veiligheidsregio hebben hier echter het laatste woord over."

In het geval dat er geen publiek welkom is tijdens Gouden Spike, zorgt de organisatie ervoor dat de wedstrijd op afstand goed te volgen is. Ook het programma van het sportevenement zal er mogelijk anders uitzien dan normaal. Daarover wordt later meer bekendgemaakt.

