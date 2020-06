Een vrouw raakte zaterdag rond 23.00 uur zwaargewond na een harde val op de Kruisherenweg in Leiden. De traumahelikopter kwam ter plaatse.

De helikopter landde in het grasveld naast de aangrenzende Vrouwenweg om medische assistentie te verlenen.

Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De aard van het letsel is onbekend. Ook is niet duidelijk waarom de vrouw viel.