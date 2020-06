De Minikoraal in Leiden gaat dit jaar mogelijk toch door. Eerder besloot de 3 October Vereeniging dat het zangevenement voor kinderen niet door kon gaan vanwege de coronamaatregelen.

De versoepeling van de regels, die minister-president Mark Rutte eerder deze week aankondigde, maken dat een dergelijk evenement toch mogelijk is. "Zoals wij de regels nu lezen is dit onderdeel van de viering gewoon mogelijk", zegt voorzitter van de 3 October Vereeniging Rik Kamps tegen nieuwspartner Sleutelstad.

In overleg met Leidse burgemeester Henri Lenferink wordt momenteel aan de voorwaarden gewerkt waaronder De Minikoraal, waar jaarlijks drieduizend kinderen aan meedoen, door zou kunnen gaan.

De Minikoraal zou het eerste evenement zijn dat op het vernieuwde Garenmarktplein georganiseerd zou worden. Of de vereniging in 2020 daadwerkelijk voor deze lokatie kiest, of voor een plek buiten de singels, wordt later bekendgemaakt.

Ondanks dat er na 1 juli geen maximum aantal personen meer geldt voor samenkomsten blijft de organisator van Leidens Ontzet vasthouden aan haar voornemen om de evenementen zoveel mogelijk te verspreiden over de stad.

"Het is niet wenselijk dat er een grote mensenmassa naar de binnenstad komt. 1,5 meter aanhouden is dan onmogelijk", verklaart Kamps.

