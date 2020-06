De brandweer heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag tijdelijk het viaduct op de Lammenschansweg in Leiden moeten afsluiten vanwege wateroverlast.

De hevige regenbuien die in de nacht van vrijdag op zaterdag over trokken, zorgden voor meer water dan dat er afgevoerd kon worden. Een grote plas onder het viaduct was het gevolg.

Een pompwagen heeft het water weggepompt waarna de weg om 2.00 uur weer gebruikt kon worden.