Poppodium Gebroeders de Nobel aan de Marktsteeg in Leiden houdt het volgens directeur Ruud Visser niet lang meer vol als ze geen extra steun krijgen. Als het poppodium geen extra hulp krijgt zal het in september moeten sluiten.

Ondanks de aankondiging dat evenementen en concerten vanaf 1 juli weer zijn toegestaan, blijft het voor het poppodium financieel moeilijk. Binnen moet iedereen zich nog aan de anderhalvemetermaatregel houden en dat maakt het lastig. "Als we ons best doen kunnen er honderd mensen naar binnen, maar zo kom ik niet uit de kosten", aldus Visser.

Vooral de personeelskosten wegen zwaar voor het Leidse poppodium. "Iedere maand heb ik zo'n 50.000 euro aan loonkosten. Als er niks binnenkomt en je krijgt geen ondersteuning meer dan kun je dat niet heel lang volhouden", zegt Visser.

Om uit de kosten te komen kan Visser zijn personeel naar huis sturen, maar volgens de directeur wordt het dan na de coronabeperkingen lastiger om activiteiten weer op te starten.

Daarnaast heeft zijn personeel de afgelopen tijd hard gewerkt: "We hebben deze periode nuttig gebruikt om de grote zaal te verbouwen zodat we sterker uit de crisis komen", zegt Visser. "Maar uiteindelijk willen we geen faillissement."

Op dit moment maakt Gebroeders de Nobel nog gebruik van coronasteunpakketten van de overheid. "Voor de lange termijn liggen die afspraken er nog niet. Op deze manier houdt het in september op voor ons."