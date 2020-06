De twee arrestaties in de Burgemeesterswijk in Leiden waarbij de politie donderdag waarschuwingsschoten loste op de vluchtende verdachten, hadden te maken met een gewapende overval in Amsterdam. Dat laat de politie vrijdag aan Sleutelstad weten.

De aangehouden mannen hadden aan de Slotermeerlaan in Amsterdam een overval op een man en een vrouw gepleegd. Daarbij was volgens de politie waarschijnlijk ook sprake van een vuurwapen. De overvallers gingen er met hoge snelheid vandoor via de snelweg richting Leiden.

Onderweg passeerden ze een controle van de Landelijke Eenheid van de politie en de marechaussee. Die zetten vervolgens de achtervolging in, die eindigde in de Leidse Burgemeesterswijk. Daar sprongen de verdachten op de Lorentzbrug uit de auto en gingen er te voet vandoor.

De politie loste meerdere waarschuwingsschoten en kon de daders vervolgens aanhouden. In de Kapteynstraat werd ook nog een vuurwapen op straat aangetroffen. Dat wapen is vermoedelijk van de daders.

Ongeveer tegelijk met de achtervolging door Leiden, werd ook melding gemaakt van een overval in de Hartesteeg in het centrum van Leiden. Van een overval was daar echter geen sprake. "De melding betrof de achtervolging die gaande was door Leiden maar met daaraan een verkeerd adres gekoppeld", aldus een woordvoerder van de politie.