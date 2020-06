De Kunstroute Leiden gaat eind september definitief door. Dat meldt wethouder Yvonne van Delft (Cultuur) donderdag.

"We hebben er goed naar gekeken en we denken dat dit op een verantwoorde manier kan", zegt Van Delft die uitziet naar de 26e editie.

Mede door de versoepelingen die het kabinet woensdag per 1 juli aankondigde, wordt er veel meer mogelijk. Van Delft: "We kijken nog wel naar sommige gebouwen. In een pand als Haagweg 4 moeten we zorgen voor een goede routering."

Tijdens de jubileumeditie in 2019 trok de Kunstroute Leiden zo’n zesduizend bezoekers. De editie van dit jaar vindt plaats op zaterdag 26 en zondag 27 september.