Leiden Marketing heeft als gevolg van de coronacrisis ingrijpende maatregelen genomen. Besloten is om meerdere arbeidsovereenkomsten te ontbinden. Verder gaat de organisatie volgend jaar waarschijnlijk schrappen in campagnes en activiteiten.

De organisatie, die zich inzet om Leiden regionaal en (inter)nationaal op de kaart te zetten en om meer toeristische en zakelijke bezoekers naar Leiden te trekken, draait voor een belangrijk deel op de toeristen- of verblijfsbelasting. En die toeristen blijven de laatste tijd weg.

Volgens directeur Martijn Bulthuis gaat het om een verlies van tonnen. Hoeveel precies weet hij ook nog niet, maar er worden al maatregelen genomen om de klap op te vangen. Die komt pas in 2021, omdat het geld steeds een jaar later beschikbaar komt.

Dat betekent dat er dit jaar wordt gewerkt met het budget uit 2019, waardoor er nu geen probleem is. Om die reden kan Leiden Marketing niet terugvallen op steunmaatregelen van de overheid.

"En als we volgend jaar dus wel veel minder geld hebben, bestaan die steunfondsen waarschijnlijk niet meer", sombert Bulthuis. Hij wil wel om tafel met de gemeente Leiden om te kijken of er bijvoorbeeld een krediet kan worden verleend."Want het zou doodzonde zijn om een organisatie die twaalf jaar aan het bouwen is af te moeten breken door een eenmalig probleem."

Bulthuis rekent erop dat in 2021 de economie zich zal herstellen en ook de toeristen weer terugkeren. Vanaf 2022 heeft Leiden Marketing dan weer de beschikking over een budget dat in de buurt komt van wat voor corona normaal was.