De kwaliteit van het zwemwater van bijna alle zwemgebieden in de regio Leiden is in orde. Alleen voor Cronesteijn in Leiden en de Klinkenbergerplas in Oegstgeest geldt een negatief zwemadvies.

Bij waterspeelplaats Cronesteijn wordt zwemmen al langere tijd afgeraden vanwege de slechte kwaliteit van het water. Het zwemgebied staat al enkele jaren bij de kwaliteitsklasse 'slecht'.

Er geldt ook een negatief zwemadvies voor de westoever van de Klinkenbergerplas in Oegstgeest. Zwemmen in dit deel van de plas wordt ontraden vanwege blauwalg; de kans op klachten is erg groot.

Ook bij de noordwestoever van de plas is blauwalg aangetroffen. Voor dat gebied geldt echter geen negatief zwemadvies, maar een waarschuwing.

Het zwemwater van de zwemgebieden wordt tweemaal per maand door Omgevingsdienst Midden-Holland gecontroleerd. Gebieden waar het zwemwater twijfelachtig is krijgen een wekelijkse controle.