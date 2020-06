De gemeente Leiden breidt de vuurwerkzones voor de komende jaarwisseling niet uit. Alle gebieden die toen vuurwerkvrij waren, waaronder de hele binnenstad, worden dat opnieuw.

De gemeente wil inzetten op betere handhaving van de bestaande zones voordat er nieuwe wijken worden toegevoegd.

Buurtbewoners krijgen ook geen mogelijkheid om vrijwillig een vuurwerkvrije zone in te stellen. Daar is weinig animo voor en de gemeente is ook bang dat het leidt tot onduidelijkheid over welke regels gelden op welke plek.

De kans is groot dat de jaarwisseling wel anders wordt dan voorheen, omdat de landelijke overheid waarschijnlijk knalvuurwerk en vuurpijlen gaat verbieden. Een centrale vuurwerkshow voor de hele stad komt er dit jaar niet, want daar is geen geld voor beschikbaar.