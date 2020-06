Woningcorporaties De Sleutels en Ons Doel hebben met de gemeente Leiden een intentieverklaring ondertekend om een nieuwe gebiedsvisie op te stellen voor Hoven Oost en de Antillenstraat en naaste omgeving.

Volgens bouwwethouder Fleur Spijker is leefbaarheid, een verbeterde woonkwaliteit en sociale samenhang belangrijk bij de ontwikkeling van het gebied rondom Willem de Zwijgerlaan.

De flats aan de Hoven, tussen Topaz-vestiging Overrhyn en IJsselmeerlaan, zijn verouderd. Wethouder Spijker verwacht dat er gesloopt gaat worden door de nieuwe gebiedsvisie. Ze zet bij nieuwbouw in op meer woningen, met een gemengde samenstelling van sociale huurwoningen, middelhoge huurwoningen en koopwoningen.

De wethouder verwacht dat in het eerste kwartaal van 2021 de nieuwe gebiedsvisie voor De Zwijger klaar zal zijn. Toch is de verwachting dat er niet eerder gebouwd kan worden dan eind 2023, omdat het een lang traject is.

De komende maanden moet ook blijken wat de kosten zijn voor vernieuwing van dit gebied en wie dat gaat betalen. Wethouder Spijker denkt dat geld vanuit de provincie Zuid-Holland en de Rijksoverheid zal komen. Daarnaast hebben de corporaties zelf ook geld voor het project beschikbaar gesteld. In hoeverre de gemeente Leiden gaat bijdragen is nog niet bekend.