Leidenaren worden opgeroepen om hun ideeën voor een duurzamer Leids dakoppervlak te delen. Door mee te doen aan de Jaar van het Dak winactie kunnen ze de stad groener maken.





Zonneparken, klimaat-oases en rooftop-moestuintjes behoren allemaal tot de mogelijkheden. Hiermee maken ze kans op een compleet groendak, zonnepanelen of een doe-het-zelf aanlegset voor een groendak. Deelnemers kunnen hun ideeën delen via social media (met de hashtag #jaarvanhetdak) en zich aan melden via de site van Jaar van het Dak. Meedoen kan tot 12 juli.

De prijzen worden ter beschikking gesteld door een aantal Leidse ondernemers. Een jury bestaande uit vertegenwoordigers van deze ondernemers, wethouder Fleur Spijker (Duurzame Verstedelijking) en PLNT directeur Bastiaan de Roo beoordeelt de inzendingen. De winnaars worden uiterlijk 17 juli bekend gemaakt.