De brandweer heeft maandagavond een meisje moeten bevrijden dat vast kwam te zitten aan een winkelwagen in een moddersloot aan het Joop Vervoornpad in Leiden.

Een omstander heeft het meisje gestabiliseerd tot de komst van de hulpdiensten. Het meisje is na haar bevrijding met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht voor een nadere controle.

Hoe het meisje in de sloot is terechtgekomen, is onbekend.