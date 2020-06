De hoogste Singelparkbrug van Leiden, de Hapynionbrug, is maandagochtend over de Nieuwe Rijn geplaatst. De brug bleek eerder te laag te zijn voor een nabijgelegen woonboot. Daardoor vond de aanleg van de brug later plaats dan gepland.

"Het bleek dat een van de woonboten het recht op vrije doorgang had", liet Alexander Geerstema namens de Vrienden van het Singelpark weten. "Daar kwam de gemeente onlangs pas achter en daarom moest het ontwerp van de brug worden aangepast. De constructie is aangepast, zodat de brug zo'n 10 tot 15 centimeter hoger is. De betreffende boot kan er nu wel onderdoor."

De Hapynionbrug is de vierde van de vijf bruggen die om het Singelpark in Leiden komen te liggen. Op 29 juni wordt de laatste, de Loviumbrug, tussen de Zijlpoort en het Ankerpark geplaatst.