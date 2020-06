In een woning aan de Parmentierweg in Leiden is zondagavond ernstige wateroverlast ontstaan. Hierdoor kregen onderburen te maken met lekkage. Omdat de bewoners van het huis niet thuis waren, hebben brandweermannen de deur geforceerd.

De brandweerlieden zijn het water tegengegaan met waterstofzuigers.

De oorzaak van de lekkage is onbekend.