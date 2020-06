Een Maserati sportwagen is zondagmiddag volledig uitgebrand in de parkeergarage van een wooncomplex aan de Clusiushof in Oegstgeest.

Omstanders vertellen dat de eigenaar aan zijn auto werkte toen deze in brand vloog. De gealarmeerde brandweer heeft de auto geblust, maar kon niet voorkomen dat de sportwagen volledig uitbrandde.

In verband met de flinke rookontwikkeling zette de brandweer de garage volledig af. Na blussen en ventileren konden de bewoners weer naar hun geparkeerde auto’s toe.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van de brand.