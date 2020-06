Een fietser is zaterdagochtend zwaargewond geraakt bij een val op de Achthoevenerweg in Leiderdorp. Vermoedelijk viel de vrouw met haar fiets over een hobbel in het fietspad.

Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, werden opgeroepen. De vrouw is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

De gealarmeerde traumahelikopter werd onderweg naar het incident gecanceld. Hoe het nu precies met de vrouw gaat, is onbekend.