De Leidse wetenschappers Sjaak Neefjes en Ton Schumacher ontvangen de hoogste onderscheidingen in de Nederlandse wetenschap. Neefjes krijgt de Spinozapremie en Schumacher de Stevinpremie.

Beiden mogen 2,5 miljoen euro besteden aan wetenschappelijk onderzoek en activiteiten met betrekking tot kennisbenutting. De onderzoekers ontvangen de premie voor hun "uitmuntende, baanbrekende en inspirerende werk", zegt de organisatie.

Bij beide premies staat de kwaliteit van de onderzoeker voorop. Waar bij de Spinozapremie de nadruk ligt op het wetenschappelijke werk en fundamentele vraagstukken, honoreert de Stevinpremie in de eerste plaats de maatschappelijke impact.

Sjaak Neefjes, hoogleraar Chemische Immunologie aan de Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), tevens hoofd van de afdeling Cel en Chemische Biologie (LUMC), is een multidisciplinaire wetenschappelijke duizendpoot. Hij ontwikkelt vernuftige technieken en combineert inzichten uit de chemie, celbiologie, immunologie en biochemie om processen in één enkele cel te bestuderen.

Dat leidde tot baanbrekende ontdekkingen over de werking van het afweersysteem, die hun weerslag vinden in klinische toepassingen voor kanker en infectieziekten en voor auto-immuunziekten zoals reuma en multipele sclerose.

Schumacher speelde grote rol in ontwikkeling immunologie

Ton Schumacher is een internationaal toonaangevend onderzoeker op het gebied van immuuntherapie tegen kanker. Hij is groepsleider Molecular Oncology & Immunology bij het Antoni van Leeuwenhoek en Oncode Instituut. Tevens is hij hoogleraar immuuntechnologie aan de Universiteit Leiden en het LUMC.

