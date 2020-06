Een jongen raakte donderdagavond gewond toen een ruzie op de Jan van Houtbrug in Leiden uitliep op een fysieke confrontatie. Hij werd in een ambulance behandeld aan verwondingen in zijn gezicht.

Toevallig reed een politieauto voorbij toen de mishandeling gebeurde. Het lukte niet om de verdachte aan te houden.

Het slachtoffer en de dader kennen elkaar volgens de politie. Er wordt een onderzoek ingesteld.