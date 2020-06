Een vrouw die vorige week twee politieagenten in het gezicht hoestte in Leiden-Noord en daarbij "corona, corona" riep, is donderdag door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot vier weken cel.

De vrouw werd vorige week dinsdag in winkelcentrum De Kopermolen samen met en andere vrouw aangehouden voor winkeldiefstal in een supermark.

Tijdens het invullen van alle formulieren waaronder de aangifte en een winkelverbod, kwam een van de vrouwen meermaals te dicht op de agenten staan. Ze reageerde laconiek op de waarschuwingen van de politie om afstand te bewaren en hoestte plotseling tweemaal in het gezicht van de agenten. Hierbij riep zij: "Corona, corona."

De agenten hebben aangifte gedaan, waarna de vrouw zich al op donderdag moest verantwoorden voor de rechter. Bij een test bleek ze overigens niet het coronavirus te hebben.

