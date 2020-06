De Leidse instrumentmakers School (LiS) staat op de derde plek in het tweejaarlijks onderzoek van de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) naar de tevredenheid van studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), zo is woensdag bekendgemaakt.

Leerlingen van de LiS geven hun school gemiddeld een 7,6. De opleiding research instrumentmaker scoort zelfs een 7,7.

Van de LiS-studenten vulde 62 procent de enquête in. Zij beoordeelden hun school op onderwijs en begeleiding, informatie, lesmateriaal en toetsen, sfeer en veiligheid, stage leerbedrijf en school.

De school scoort vooral hoog in de categorie onderwijs en begeleiding (60 procent, landelijk 44 procent). Studenten zijn tevreden over de manier waarop de school helpt om te presteren (62 procent, landelijk 45 procent), hoe docenten lesgeven (66 procent, landelijk 53 procent) en over het nut van de lessen voor de toekomst (77 procent, landelijk 49 procent).

Godelieve Bun, directeur van de LiS, is trots op het behaalde resultaat. "Wij werken continu aan het verbeteren van het onderwijs. Door de huidige situatie met het coronavirus wordt dit proces versneld. Docenten en studenten denken daarover mee. De resultaten van dit onderzoek zijn een goede opsteker voor ons allemaal."