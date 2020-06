Een 49-jarige man is maandagavond aangehouden nadat hij eerder een medewerker van de ambulancedienst had bedreigd op het Morspad in Leiden. Een collega van het slachtoffer alarmeerde de politie.

Het slachtoffer stond rond 18.45 uur op het Morspad nadat hij en zijn collega's waren opgeroepen om hulp te verlenen. De 49-jarige man uit Leiden benaderde de ambulancemedewerker en uitte dreigementen richting hem.

Een collega van de medewerker belde daarop direct 112, waarna agenten ter plaatse kwamen. Zij konden de man vervolgens aanhouden voor bedreiging van hulpverleners.