NS en ProRail ronden komend weekend de spoorvernieuwing rondom Leiden Centraal af. Het treinverkeer ligt daarom deels stil.

Reizigers die reizen tussen Leiden Centraal en Alphen aan den Rijn moeten rekening houden met een langere reistijd. Zij worden opgeroepen om op Den Haag Centraal in de trein te stappen. Ook zet de NS bussen in om het uitgevallen treinverkeer deels op te vangen.

In 2018 begon ProRail met de spoorvernieuwing bij Leiden. Op en rondom het station zijn alle sporen vervangen. Daarbij zijn over een lengte van 2 kilometer 28 wissels weggehaald en 55 wissels vervangen. De vernieuwingen hebben onder meer als resultaat dat er minder CO2 wordt uitgestoten door treinen die over het spoor rijden.

Naast het spoor zijn ook de perrons aangepast. Die liggen nu op dezelfde hoogte als de vloer van de nieuwe treinen, zodat het in- en uitstappen voor mensen met een functiebeperking eenvoudiger wordt.