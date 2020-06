De organisatie van Dorpsfeest Zoeterwoude komt met een alternatief nu het traditionele feest niet kan doorgaan vanwege de coronacrisis. De inwoners van Zoeterwoude kunnen meedoen aan een gps-speurtocht door het dorp.

Door gebruik te maken van een app wordt deelnemers op diverse plekken vragen gesteld over sporters, geschiedenis, muziek, kunst en cultuur in Zoeterwoude. Ook zitten er een aantal foto-opdrachten in het parcours.

De gps-speurtochten worden georganiseerd op 27 juni (voor volwassenen en kinderen vanaf twaalf jaar) en op 28 juni (voor kinderen tot twaalf jaar).

De groep die binnen de gestelde tijd terugkomt bij het startpunt en de meeste antwoorden goed heeft, wint een prijs.