Koning Willem-Alexander heeft maandag een bezoek aan de Leidse handhavers in het stadskantoor gebracht om te praten over hun werkzaamheden en hoe die de afgelopen maanden zijn veranderd.

"We hebben best een moeilijk vak en het is heel bijzonder dat de koning nu bij ons op bezoek was", vertelt teammanager Ine Koevoet. De koning werd welkom geheten door burgemeester Henri Lenferink en rondgeleid samen met een afvaardiging van de gemeentelijke afdeling Handhaving.

Tijdens het bezoek deelden boa's hun ervaringen over de afgelopen maanden. Een van hen vertelde bijvoorbeeld over de proef met bodycams waarvan zij deel uitmaakt.

"Het valt me altijd op hoe goed de koning is geïnformeerd", zei burgemeester Lenferink na afloop. "Hij weet waar hij het over heeft. Dat is me al vaker opgevallen. Hij stelt goede vragen en zijn basiskennis is echt goed op orde. Hartstikke fijn dat hij deze belangstelling toont voor de boa's."

Volgens de burgemeester houden veel mensen in Leiden zich goed aan de maatregelen. Het wordt echter wel steeds spannender. "De steun voor de maatregelen neemt af. Dat zie je ook op straat. Zeker nu steeds meer mag, wordt het ook steeds ingewikkelder om iedereen zich aan de regels te laten houden. Onze handhavers kunnen niet overal zijn."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.