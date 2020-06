Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) heeft maandag een bezoek aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) gebracht om te kijken hoe de opstart van het praktijkonderwijs gaat.

Het praktijkonderwijs mag vanaf maandag weer deels worden opgestart nadat het op vrijdag 13 maart als gevolg van de uitbraak van COVID-19 plotseling stil kwam te liggen.

De minister ging in gesprek met ongeveer vijftien professionals en studenten uit de zorg. "Het is een tragische periode geweest", zegt internist Jaap Fogteloo. "Vooral het verdriet van de families van de besmette patiënten die op de intensive care lagen, maakt het heftig. En we zagen dat de patiënten zich erg alleen voelden."

De medewerkers en studenten lieten de minister zien hoe het praktijkonderwijs onder de huidige coronamaatregelen is vormgegeven. Zowel de studenten als Fogteloo vinden de aandacht van de minister fijn. "Ze is erg goed geïnformeerd en erg betrokken."

De minister heeft toegezegd dat studenten die studievertraging oplopen door de coronacrisis, financieel geholpen zullen worden. Ze bezocht maandag ook de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht en het ROC in Amersfoort.

