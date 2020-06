De gemeente Leiden gaat de Haarlemmerstraatgarage aan de Hooigracht vernieuwen en uitbreiden met drie verdiepingen. Daarmee stijgt het aantal parkeerplaatsen in de garage met 88 tot een totaal van 357 plekken.

Al in 2018 liet het college uitzoeken of de ophoging bouwtechnisch mogelijk is. Naast de uitbreiding krijgt de garage een opknapbeurt. De gemeente wil de parkeergarage klimaatadaptiever te maken. Inmiddels ligt er een uitgewerkt voorstel waar de gemeenteraad binnenkort een besluit over neemt.

In totaal gaat de aanpak van de garage zo'n 5,5 miljoen euro kosten. De gemeente wil dat geld terugverdienen door de parkeertarieven te verhogen. "Die zijn nu namelijk uitzonderlijk laag", zegt wethouder Ashley North. Bovendien is de uitbreiding volgens de wethouder een belangrijke stap naar een autoluwe binnenstad.

Wel kwam er kritiek van enkele partijen in de gemeenteraad. Zo uitte SP-voorman Antonie Theeuwen kritiek op de plannen, omdat hij het geld dat aan de uitbreiding van de parkeergarage wordt besteed liever naar het sociaal domein ziet gaan.

Ook kwam er kritiek vanuit het CDA. Duoraadslid Stijn Hemel vindt het vreemd dat het college eerst ruim 7 miljoen euro in de herinrichting van de Hooigracht steekt en daar alle parkeerplekken weghaalt, om vervolgens ruim 5 miljoen euro te besteden aan 88 nieuwe plekken even verderop. Het college stelt echter dat de uitbreiding geen compensatie van de geschrapte plekken op de Hooigracht is.