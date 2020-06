De Leidse hoogleraar Sterrenkunde Vincent Icke heeft een fontein ontworpen waarin hij wetenschap en kunst met elkaar wil verbinden. De zogenoemde Huygensfontein is geïnspireerd op het wiskundige principe van de zeventiende-eeuwse wetenschapper Christiaan Huygens en moet een interactief waterkunstwerk met trillingen worden.

In het kunstwerk worden wiskundige trillingen en golven zichtbaar gemaakt door gebruik te maken van water en licht. In de zeventiende eeuw beschreef de Leidse wetenschapper Christiaan Huygens die golven al aan de hand van een vijver waarin een steen wordt gegooid. Op die theorie is het kunstwerk geïnspireerd.

Het is de bedoeling dat iedereen het kunstwerk straks aan kan raken en de trillingen kan verstoren, zodat er telkens nieuwe vormen ontstaan. Op die manier hoopt Icke om wetenschap en kunst te delen. Bovendien zou een kunstwerk dat je mag aanraken minder snel vernield worden volgens de ontwerpers.

Op dit moment wordt er nog aan het uiteindelijke ontwerp gewerkt. De Stichting Raakruimte is in gesprek met het Leidse Lucas van Leydenfonds voor een bijdrage van 26.000 euro. Daarnaast is bij de gemeente Leiden ook de vraag neergelegd voor hulp bij het realiseren van het project, zoals bij de vergunningstrajecten en het vinden van een geschikte locatie. Er wordt onder meer gedacht aan de Lammermarkt.