De Leidse Reddingsbrigade dreigt in de problemen te komen door het verbod op evenementen tot 1 september. De vrijwilligers van de brigade helpen bij evenementen op en nabij het water. Doordat veel van deze evenementen geen doorgang kunnen vinden, verliest de Leidse Reddingsbrigade een belangrijke inkomstenbron.

Gemiddeld bewaakt de Leidse Reddingsbrigade twintig evenementen per jaar. Verreweg de meeste hiervan vinden plaats in het voorjaar en in de zomer. Met het wegvallen van de evenementen loopt de brigade een aanzienlijk bedrag aan inkomsten mis. Dit geld is noodzakelijk om te kunnen investeren in onder meer opleidingen en reddingsboten, reddingsvesten en droogpakken.

De Leidse Reddingsbrigade komt niet in aanmerking voor de TOGS-regeling, die bedrijven met financiële problemen als gevolg van de coronamaatregelen moet helpen. De brigade staat bij de Kamer van Koophandel namelijk ingeschreven onder 'Overige ideële organisaties', die niet in aanmerking komen voor financiële steun. Brigades die staan ingeschreven onder 'Zwem-en onderwatersport' maken wel aanspraak op de TOGS-regeling.

Om kosten te besparen zijn alle investeringen in nieuw materiaal uitgesteld. "Maar de kosten voor onderhoud en de keuring van materiaal gaan gewoon door", benadrukt Jeffery Veldt van de Leidse Reddingsbrigade.