De Black Lives Matter-demonstratie van zondag op Sportpark De Vliet in Leiden is rustig verlopen. Dat laat de politie weten aan Sleutelstad. Volgens een woordvoerder waren er ruim tweeduizend mensen aanwezig en hoefde er nauwelijks gehandhaafd te worden.

Namens de organisatie van het protest laat Jacintha Groen na afloop weten blij te zijn met de grote opkomst en de aandacht voor de positie van mensen met een donkere huidskleur. "Het is super verlopen. Ik ben blij dat we hebben laten zien dat we 'wij' willen zijn in niet 'jij en ik' of 'wij en jullie'."

Een groot deel van de demonstranten droeg een mondmasker en protesteerde op gepaste afstand. Tijdens het protest riep de organisatie op tot het afzweren van Zwarte Piet in Leiden en meer aandacht voor racisme in het onderwijs.

"We kunnen het hier niet bij laten, we moeten iets bereiken. Het kantelpunt is bereikt en als we nu niet doorgaan, is het voor niks geweest", aldus Groen.

De demonstratie in Leiden zou in eerste instantie plaatsvinden bij Molen De Valk, maar toen bleek dat er meer interesse was in de demonstratie dan de duizend mensen waarvoor ruimte was, besloot burgemeester Henri Lenferink het protest te verplaatsen.